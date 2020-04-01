新北市府1日公布「新北市檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵辦法」，民眾只要檢舉毒性及關注化學物質的違法案件，查證屬實可領取10萬元以上罰鍰的10％獎金，若是公司內部吹哨者，可領30％獎金，最高可達150萬元。

環保局表示，獎勵辦法案件調查過程，會確實保密檢舉人相關資訊，而內部員工往往最清楚工廠內部運作情況，因此獎勵辦法訂有「吹哨者條款」，把獎金提高到罰鍰金額的30％，若以法規最高罰鍰金額500萬元估算，獎金最高可達150萬元。

環保局指出，目前「毒性及關注化學物質管理法」共列管340種毒性化學物質，運作業者必須向主管機關申請核可，包裝要有明確標示、流向要有清楚紀錄，並做好危害預防工作。

新北市運作毒性化學物質業者共有511家，統計2019年環保局稽查毒性化學物質違規案件共48件，主要違法樣態為運作毒化物業者未取得核可文件，及及容器包裝未依規定標示毒性及汙染防制有關事項，未來有檢舉獎金誘因，可更有效管理轄內毒性及關注化學物質運作業者，確保源頭管制減少食安危害。

環保局也鼓勵民眾共同參與監督，若發現有毒性及關注化學物質違法運作情事，可即時撥打1999市民熱線檢舉不法行為，為維護環境盡一份心力。

(中時 )