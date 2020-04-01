公路總局今（1）日表示，因應計程車業界受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難，為協助減輕計程車營運成本，從今年4月～9月期間，補貼計程車每輛每月2,000元額度，供計程車駕駛人即日起，只要持中油及台塑計程車加油卡，到所屬加油站加油使用。

公路總局表示，交通部先前為協助計程車業界度過防疫期間，並維持家庭生計，陸續推出油料補貼、融資展延利息補貼及轉型培訓補助等措施，減緩疫情對計程車駕駛人之衝擊，協助計程車駕駛人因應疫情減輕營運壓力。

針對油料補貼措施部分，公路總局說，請計程車駕駛人檢附有效的「計程車行車執照影本」，向中油或台塑公司擇一申請加油卡，每輛車自申請當月起獲領油料補貼，按月獲取2,000元補助，且若未於當月使用完畢，可以持續累積到「今年年底前」使用完畢。

公路總局進一步說明，截至3月31日止，已有6.3萬名駕駛人向台塑及中油公司申請計程車加油卡，請尚未申請加油卡之計程車駕駛人儘速提出申請，相關申辦地點、程序及相關作業，請洽各油品公司。

(工商 )