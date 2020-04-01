為了強化醫院防疫，台大醫院、台北榮總今天相繼宣布6日起全面實施探病預約制，探病民眾若未預約探病，將禁止進入醫院。

武漢肺炎延燒全球，國內確診病例已突破300例。因應疫情嚴峻，台大醫院今天宣布自109年4月6日起，探病訪客需先透過線上預約，登記當天或隔天的探病，以利提升民眾進醫院大門時查驗速度及事後防疫追蹤。未預約者不開放進入。

例如4月6日要來探病，可於4月5日零時起上網預約。要進入院區時請以手機顯示預約之資料，若為綠燈者只要查驗身分證件確認為本人則可快速通關。探病時間為每日上午11:30~12:30，每位病人以2人為限。登記網址：

https://reg.ntuh.gov.tw/WebAdministration/VISITinfo/VISIT.aspx

台北榮民總醫院自3月9日起率先推行智慧探病，民眾使用預約探病APP，可大幅減少填寫資料時間，直接進行身份查驗，且可透過電腦系統篩檢探病訪客TOCC資料，實施以來成效良好。

北榮表示，自4月6日起全面實施探病預約制，所有探病訪客均須於北榮「預約探病APP」或至網頁（m.vghtpe.gov.tw）上填寫個人資料、健康聲明暨旅遊史及完成預約程序，並經過中正一樓櫃台查驗身份後，才可進入病房探病，其餘民眾一律禁止入院。

探病時間方面，同樣維持每天一次，探病時段為下午6時至7時，每次最多2人。

(中時 )