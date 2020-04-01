中壢慈惠堂組成防疫志工隊協助信眾防疫相關事務。（呂筱蟬攝）

受新冠肺炎疫情影響，不只餐飲旅宿業少了業績，連寺廟參拜人潮都驟減5成，中壢慈惠堂為加強防疫，30多位志工組成防疫任務小組，每天排班為信眾量測體溫。董事長陳燦宏說，疫情未爆發前每天免費收驚服務人數都有上百人，暫時取消信徒難免會抱怨，共體時艱加強防疫。

陳燦宏說，以往每年2、3月都會去花蓮總堂進香，15、16輛遊覽車信眾人數5、600人，今年因為疫情延燒而喊卡，也取消地區性的遶境，農曆初一、十五舉辦的平安福食以及每天的免費收驚都取消，雖然信仰是民眾的心靈支柱，但為了配合防堵疫情，也希望信眾能多體諒。

他也說，因為信眾多是上了年紀的老人，因為疫情關係也減少出門，所以自疫情爆發以來，每天的信眾人數也少了將近5成，中壢慈惠堂準備額溫槍、酒精、防疫面罩等物品，為了服務有需要的人，30多名志工成立防疫小組，每天排班每班3小時服務信眾，協助量測體溫、環境消毒等相關工作。

(中時 )