在國內某大型知名法律事務所上班的李姓男子，與在同事務所擔任律師的妻子分居多時，李日前返回住處，見到有男人衝出來，李男懷疑妻子出軌，要求妻子拿出手機說清楚，事後李男傳訊息要妻子為了疑似婚外情一事說明，李妻反控李男強制、妨害名譽等罪，檢察官調查時，李男要求傳喚事務所主管作證，妻子擔心事情鬧到全事務所知道而撤告。台北地檢署1日不起訴李男。

據了解，李男和妻子都在號稱國內四大法律事務所之一的法律事務所上班，李妻為律師，事發當天，李男因突然想回家，不料巧遇有陌生男子在家裡，李男追著對方跑到通往頂樓的樓梯間，雙方曾發生短暫衝突。

李男返家後拿起妻子手機翻查通聯紀錄，想查出該名陌生男子身分、以及妻子是否出軌，但妻子不理李男，逕自去上班，李男遂寫E-mail到妻子公務信箱，要求妻子為這件事說清楚。

李妻控稱，她的公務信箱，會因為職務代理關係，被事務所同事、主管代為開啟閱覽，李男郵信內容已涉嫌公然侮辱，拿走她的手機則涉嫌強制罪。

李男挨告後，要求檢察官傳喚事務所主管和同事作證，李妻因擔心事情會鬧到全事務所都知道，趕緊撤告，台北地檢署1日不起訴李男。

(中時 )