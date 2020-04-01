美加100多位醫療院所和機構的醫師與林口長庚的感控專家進行跨海視訊會議。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

(右)賴瓊慧副院長、(左)邱政洵副院長。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

新冠肺炎疫情在全球擴散，台灣的防疫表現受到肯定。昨日上午來自100多位來自全美、加拿大52個醫院和機構及私人診所的醫師，特別與林口長庚紀念醫院的感控專家進行一場跨海視訊會議，交換抗疫心得及汲取經驗。

新冠肺炎肆虐全球，至今已超過85萬確診病例，美國後來居上累計確診數突破18萬居全世界第一，死亡超過3800人，重災區紐約州確診病例逾75,000例，超過1,500人喪命，台灣則維持在300多例。美國女醫師協會(American Medical Women’s Association, AMWA）前任理事長Dr. Padmini Murthy教授日前主動聯絡林口長庚紀念醫院副院長賴瓊慧，希望進行「台灣醫院和政府對COVID-19的因應政策」視訊會議。

長庚醫院與會的感控專家包括感控委員會主席賴旗俊副院長、防疫總指揮暨衛福部新冠肺炎專家小組邱政洵副院長、感染科吳丁樹主任、黃柏諺醫師、鄭鈞文醫師、傳染病醫療網北區指揮官黃玉成教授，以及長庚大學新興病毒感染研究中心施信如教授。

美加醫師團則包括美國女醫師協會前任理事長也是美國紐約大學醫學院的Dr. Padmini Murthy教授、美國醫學會(American Medical Association, AMA)理事長Dr. Patrice Harris、美國女醫師協會理事長Dr. Nicole Sandhu、秘書長Dr. Eliza Chin、國際女醫師協會(Medical Women’s International Association, MWIA)前秘書長Dr. Shelley Ross，以及美國紐約大學醫學院、梅約診所、倫比亞大學、芝加哥大學、蓋辛格醫學中心、加拿大Burnaby Hospital等52個醫院和機構及私人診所的醫師。

在一個半小時的視訊中，長庚醫療團隊分享了包括政府從武漢封城前至目前為止的各項防疫措施，例如口罩禁止出口、邊境管理及限制來台訪客、接觸者及高風險個案篩查隔離措施、防疫資源的分配等等，以及COVID-19篩查策略的運用、配合指揮中心針對高風險疑似個案及接觸者的主動篩檢、討論檢驗能量及時效。

另一方面，長庚也分享醫院在病人就醫流程動線的規劃、對應於不同感染風險實行病人分艙分流、從安全的綠區到疑似或確診個案的紅區專責病房安排，其流程涵括門急住診病人、開刀房病人、檢查室病人等。防護裝備及資源的盤點方面，也特別強調我們使用N95口罩，在照顧疑似或確診個案時均是單次使用。

美西醫師則分享所見新冠肺炎病人的臨床特點、治療藥物選擇、病人感染後病毒的存續時間及陰轉時間、病人陰轉後是否具有傳染力等。其中有醫師特別注意到台灣出席者都戴著口罩開會，對於台灣口罩政策與民眾的高度配合大表讚許。長庚醫師也跟他們強調配戴口罩及做好手部衛生在防疫的重要性，提供他們參考。

賴瓊慧表示，美洲疫情方興未艾，希望藉由這次的視訊會議讓她們學習到台灣寶貴的經驗，而他們將來的治療經驗也將超過臺灣，他們的心得值得我們參考。更重要的是透過這次視訊對談，了解彼此的狀況，互相關懷、互相打氣與互相合作，一起成功對抗這次嚴峻的疫情。

國際女醫師協會成立於1919年，是世界衛生組織的一個非政治、非營利、非地域性之機構及諮詢團體，目前會員包括90個國家，分布於6大洲，並比照世界衛生組織分成北歐、中歐、南歐、北美、拉丁美洲、中亞、西太平洋區、東非八個區域，臺灣隸屬西太平洋區，目前有台灣、澳洲、香港、日本、菲律賓、南韓、蒙古、中國等8個會員國及紐西蘭（以個別會員參與)。國際女醫師協會每三年舉行一次世界大會，2022年的MWIA世界大會將由台灣主辦。

(中時 )