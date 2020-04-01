緊張了？林佳龍放話要檢討 周永暉動作頻頻 14:292020/04/01 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為觀光局長周永暉。（本報系資料片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局長周永暉剛剛再度透過幕僚指出，昨日召開完人評會，對此次確診同仁（案269）並無懲處，且局長對案269同仁過去敬業精神與服務表現，相當肯定，並常嘉許該優秀同仁。 觀光局表示，周永暉曾於30日周一下午驅車前往桃園機場旅服中心向現場同仁加油打氣外，同時規劃至醫院探視案269同仁，惟醫院表示不便前往探視，因此周永暉請現場同仁協助轉交慰問金予案269同仁，並請人事室全力協助案269同仁及其兒子，並指派專人就生活照應上給予最大支持。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #同仁 #周永暉 #局長 #醫院 #機場 # 染疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 美政府首席專家稱 新冠肺炎可能奪走多達20萬美國人性命 23:142020/03/29 國際 MiLB》運動家小聯盟教練染疫 情況危急 07:462020/03/30 體育 台灣漢堡王稱「武漢肺炎」 大陸漢堡王幫道歉 08:162020/03/30 政治 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 生活熱門新聞 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 感染源不明！一看確診師大生足跡...網驚呼學校不妙了 - 生活 師大理工男確診 學生憤怒爆內幕：校方早心裡有數 - 生活 一週湊12片口罩？網驚：不會買的人一堆 - 生活 比摸臉更可怕！這動作日達5000次恐染新冠肺炎 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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