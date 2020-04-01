交通部觀光局長周永暉剛剛再度透過幕僚指出，昨日召開完人評會，對此次確診同仁（案269）並無懲處，且局長對案269同仁過去敬業精神與服務表現，相當肯定，並常嘉許該優秀同仁。

觀光局表示，周永暉曾於30日周一下午驅車前往桃園機場旅服中心向現場同仁加油打氣外，同時規劃至醫院探視案269同仁，惟醫院表示不便前往探視，因此周永暉請現場同仁協助轉交慰問金予案269同仁，並請人事室全力協助案269同仁及其兒子，並指派專人就生活照應上給予最大支持。

(中時 )