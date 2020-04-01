中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，鑑於盡速控制防止蔓延，各界關注的確診個案資料，將視必要公布個人資料，並強調「基本原則一樣，對防疫有幫助就公開」。

指揮中心今(1)日表示，有關於新冠肺炎的確診個案資料發布原則依據如下：

一、依政府資訊公開法第5條，政府資訊應依法主動公開或應人民申請提供之。

二、依傳染病防治法第7條，主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生；傳染病已發生或流行時，應儘速控制，防止其蔓延。

三、涉及個人資料保護時，以傳染病防治法第10條為原則，傳染病或疑似傳染病病人之姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏。惟依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第8條第2項，於防疫期間，中央流行疫情指揮中心指揮官為避免疫情擴散，得指示對確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎病人實施錄影、攝影、公布其個人資料，或為其他必要之防治控制措施或處置。

為防治及控制傳染病蔓延，保障全體國民健康為前提，指揮中心將依據上述原則進行確診個案資料發布；也請民眾收到未經證實之相關資訊時切勿轉傳，避免觸法及影響防治工作

(中時 )