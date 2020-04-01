新冠肺炎疫情在全球已近90萬人感染，歐美等國淪為重災區，總統蔡英文今日宣布台灣將捐一千萬片口罩，支援疫情嚴重國家的醫療人員，外交部說，受贈國家包含美國、義大利、德國、法國等國。台北市議員徐巧芯則認為，此舉會讓國人有不公平的感覺。

原來，讓徐巧芯勃然大怒的事，正是因為蔡政府決定「將對美國及疫情較嚴重的歐洲國家，以及友邦，進行第一波國際人道援助行動。其中，提供美國迫切需求的口罩每週10萬片，並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施」。

此外，針對歐盟及疫情較嚴重的會員國及英國、瑞士捐贈共700萬片口罩，協助醫護防疫人員，緩解需求。在邦交國的部分，外交部也將再捐贈100萬片我國產口罩、國產熱像體溫顯示儀84臺、額溫槍等，協助邦交國因應疫情。

但此舉也讓徐巧芯相當不滿，她認為這樣的做法她「只能認同一半」，「既然要送口罩做外交、不是不行，但要先滿足國內需求」。她直言，這是政府一開始就訂下的策略，疫情還沒降溫的此刻不宜改變。

徐巧芯說，「當路上每天還一堆人在排隊購買口罩的時候，竟然免費送給外人1000萬片？這個措施會讓不少人感到不公平。我們台灣人要排隊又要花錢買，外國人是免費贈送？」。

批評政府之時，她也不忘提幾出點建議，第一，「她建議先全台每人發3片口罩（一樣可付費），然後再進行下一步外交活動」。

第二，「做外交不等於要免費贈送」。這些增加製造工廠既然都是政府的「國家隊」，用的當然是人民納稅錢。台灣人民尚且都要花錢購買、要負擔物流費用，為什麼外國人的是免費拿？

她主張，應該在不營利的狀況下，以「成本價」賣給國外，以台灣的物價來說，其他國家也不會吃虧，還是有外交效果。如果有其他國家願意拿資源交換也可以，但不需要免費贈送。

徐巧芯還引述蘇貞昌院長曾提及過「先自救、才能救人」，蘇之前就說過，她可認同，但言猶在耳，「是否應堅持初衷，讓台灣人都先有口罩再幫外人？」。使用者付費的概念也不應該因為是「外交」而變成免費大放送。

她強調，「我們不需要在疫情中去賺別人的錢，但也不適合不計成本無償提供，畢竟口罩等資源在疫情結束前對台灣內部來說仍是重要物資」。

(中時電子報)