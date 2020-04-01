防疫期間賞屋贈口罩。（戴上容攝）

「富都新庄」打造新莊清幽青田街（翻攝照片／戴上容新北傳真）

富都新機構推出「富都新庄」建案，與新莊捷運站一號出口僅1分鐘路程，鄰近新莊運動公園、新莊區公所、圖書館等，建商表示，防疫期間注重防疫，賞屋者即贈口罩，且推出真心不二價，以公開透明的銷售模式讓客戶買得放心、住的安心。

「富都新庄」位於千坪靜巷內，建築退縮26米，保留採光通風，另導入日系精工設備，是健康防疫好宅，建案推出真心不二價，1日記者會由專業律師劉錦隆與富都新建設董事長蔡家福共同見證簽屬合約，以公開透明的銷售模式，讓客戶買得放心、住的安心。

蔡家福表示，「富都新庄」坐落中正路靜巷，與中心商圈保持微步距離，1268坪基地大樹密佈綠蔭悠悠，讓人有置身大安區青田街感覺，走出巷外即進入新莊最繁華生活版圖，建案共釋出80戶，回饋鄉里第一階段每坪51萬起，滿20戶後，房價將提升至另一個級距。

蔡家福指出，富都新機構推出許多建案，例如：新莊副都心「最高峰」、雙鳳路「君泰」及「君泰凰」、蘆洲「集賢世家」、萬華「富都新紳」、北投「岳榕莊」等，享譽業界的富都新機構，建築團隊全為箇中高手，包括第15屆國家傑出建築師金以容、「涵碧樓」主持設計師王勝正、「世博台灣館」燈光設計袁宗南、「忠孝大院」景觀設計解子建，以及「台北信義」結構規劃聯邦工程顧問，陣容堅強。

(中時 )