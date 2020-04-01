中央流行疫情指揮中心的舉動具有牽動疫情的意涵，當3月5日指揮中心首度打開落地窗、打通室內外氣流後，國內疫情延燒加快；今（1）日指揮中心的官員戴起口罩了、或是拉大座位間距，這意謂台灣對於新冠肺炎防疫進入新的階段！

中央流行疫情指揮中心設在疾管署地下1樓，從開設以來，地下1樓側邊的落地窗是關閉、並且拉上厚重窗簾，直到3月5日國內累計2791名嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，其中44名確診、1名死亡。

3月5日同時頒布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」與「公眾集會因應指引」，宣導國內集會人數評估的6項準則與企業預防疫情衝擊的準備。

當天疫情指揮中心首度打開落地窗、直通室外空地，室外冷冽的氣流陣陣襲入室內，讓記者會的氣氛有些異常感覺，尤其當晚1位澳洲音樂家確診的病例傳出，夜晚加開記者會宣布國內藝文場館的防疫新措施時，長驅直入的深夜冷風更是逼人。

1周後，國內確診人數來到53、59、67、77例，人數迅速增加中；不到1個月，如今國內確診人數已達329人、5人死亡，就在此時，中央流行疫情指揮中心的官員戴起口罩，指揮官陳時中雖然沒有戴口罩、但他與旁人拉大距離，而且參加記者會的記者們也首次被要求戴口罩，現場氛圍更形詭譎！

因為今天疫情指揮中心公布「社交距離」的指引，加大規範了國人生活日常的行為與習慣，這代表國內防疫將進入另一階段的開始，國人的防疫觀念恐怕也要跟著轉換，適應新階段的考驗。

(中時 )