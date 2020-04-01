某大學醫學院曹姓醫大生，上網結識正準備學測的19歲女高中生，她拜託曹男指導功課，但沒錢付學費，害羞地LINE曹「不是18禁虐待的那種都可以」，曹男幫女生上2小時的課後，相約旅館幽會，女生母親得知後憤而提告，但台北地檢署因只有2人的鹹濕對話，無法證明曹男強迫女生發生性關係，1日不起訴曹男。

檢方調查，21歲的曹男透過交友軟體認識女高中生，女生得知曹是醫大生，希望曹能當她的家教，指導學測，但她沒有錢付曹學費，曹男問女生那要怎麼辦，女生竟回「可以玩遊戲啊」、「不是18禁虐待那種都可以」。

女生還說她看過同學在教室做，曹男問「被發現怎麼辦」，女生回「動作快一點就可以」，曹男心癢難耐，遂約女生到連鎖咖啡廳上2個小時的課，之後相約到旅館開房間。

事後女生向同學分享此事，消息傳至老師，老師通知女生母親，女生母親追問事情經過後，憤而帶女兒報警提告。

檢方調查時，曹男辯稱當天是女生主動邀約，他只讓對方「含住」下體，沒有插入；女生則表示不願提告，但事後曹男有「盧」她「拜託再1次」，檢方過濾2人LINE對話紀錄，女生下體沒有性侵傷勢，沒有證據證明女生被迫發生關係，以罪嫌不足，不起訴曹男。

(中時 )