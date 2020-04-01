近日推特（Twitter）流傳一則「中國台灣省制造了病毒」的訊息，發文者還轉傳蔡英文總統去年3月出訪帛琉，大啖蝙蝠湯的照片，調查局假訊息防制中心追查發現，發文的「@tEGbnUKFU4kWMvV」帳號，是境外的假帳號，有意醜化我國家元首，散布虛偽疫情訊息，調查局除持續溯源追查，同時呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。

調查局指出，近日在社群網站推特出現一個「@tEGbnUKFU4kWMvV」帳號，在他個人專頁發文「中共中央(國務院)國家統一(反台獨)工作委員會主任」張貼「沒錯，中國台灣省制造了病毒，並將他傳染到全世界！我為此感到慚愧，對不起，中國台灣省政府有罪！他們應該全體自殺！但是這個罪魁禍首卻和一個老頭在度蜜月？！可恥的中國台灣人！」等文字訊息。

同時，這個帳號還轉傳外交部在去年3月宣傳蔡英文總統在帛琉大啖蝙蝠湯的發文內容及蔡英文與前總統李登輝的合成照片。

調查局追查發現，「@tEGbnUKFU4kWMvV」是大陸的假帳號，在推特上發文內容都是杜撰且有意醜化我國家元首，意圖在武漢肺炎疫情持續延燒且全球民心不安的情況下散布虛偽疫情訊息。

調查局強調除將溯源查處外，同時呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。

(中時 )