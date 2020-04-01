龜山柑仔會社舊倉庫閒置荒廢，議員陳雅倫為舊倉庫請命。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山柑仔會社舊倉庫閒置荒廢，議員陳雅倫為舊倉庫請命。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山柑仔會社過往繁華。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山柑仔會社舊倉庫閒置荒廢，議員陳雅倫為舊倉庫請命。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山柑仔會社舊倉庫，位處中和南路市場郵局旁，乘載著龜山過去柑橘產業記憶，但如今卻閒置荒廢，議員陳雅倫為舊倉庫請命，力促文化局協調取得使用權，修舊如舊規畫成龜山百年產業文化館，1日當場在議事堂提報，文化局長莊秀美表示，將啟動文資審查程序，收集相關資料完整評估。

陳雅倫說，龜山歷史豐富，但列冊保存的古蹟、歷史建築卻僅龜崙嶺鐵道橋遺構、壽山巖觀音寺、黃繼烔公墓園、龜山憲光二村、前龜山陸光三村活動中心5處，但追溯龜山歷史發展，可發現早期平埔族的生活軌跡，清代也有龜崙社的記載，當時劉銘傳鐵路穿越龜崙嶺通過龜山，開啟百年前龜山的茶葉、煤礦、石灰、米穀與柑橘等產業，輕便鐵路將龜山的茶葉、物產與礦產，運送到全世界，台灣總督府更在龜山庄設立了數個物產加工倉庫，其中一處就是目前龜山中和南路市場郵局旁邊的龜山柑仔會社。

「過去的繁華只存在於老一輩的記憶，下一代會徹底留白！」陳雅倫感嘆屬於龜山的百年產業記憶，恐將隨著柑橘會社倉庫的凋零而逐漸被遺忘，強調柑仔會社是僅存完整的柑橘舊倉庫，產權為交通部，很適合由市府出面取得土地使用同意，規畫為龜山百年產業文化館，增列為龜山的歷史建築。

陳雅倫力促號召地方文史工作者以柑仔會社為基地，做地方創生，提振龜山的文化觀光，讓龜山人能夠更了解自己家鄉的文化脈絡，透過歷史，凝聚城市向心力。

(中時 )