蘆洲警分局日前接獲五股垃圾山發生一起死亡車禍，警方到場發現車輛運載物品有異，通報環境稽查重案組調查，發現業者未經許可，涉從台北市土資場運載土石到五股垃圾山處理，當場要求業者將土石運回，並依違反廢棄物清理法告發，將處6萬元罰鍰。

環保局指出，警方當時發現業者車上的土石方聯單，上面產源載明土方是來自於北市一處土資場，並將運往苗栗合法收容處所，但盤問時，業者說法多變，起初交代土方是由北市合法土資場購置而來，隨後又改口是來自板橋工地，最後又說是從五股垃圾山內挖出。

環保局指出，經重案組同仁曉以大義，業者才坦承土方來自北市土資場，因為想增加土石價值，才會將土方載回五股垃圾山的場區內篩分及瀝乾。

環保局表示，目前重案組已偕同蘆洲分局將該車輛土石押回北市卸除，並會同北市環保局共同監督業者將車上砂土倒回土資場內，也要求業者應妥善管理土方去向。

環保局強調，新北環境稽查重案組將持續透過檢調警環之合作，加強查緝轄區內非法運送案件，且對於企圖以合法掩飾非法、破壞水土保持及汙染環境者，從嚴從重處分，絕不寬貸，在此強力呼籲業者勿心存僥倖，挑戰公權力。

(中時 )