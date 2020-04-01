金獎導演李安目前定居新冠肺炎重災區紐約，他1日透過助理李良山表示，生活起居一切都好，謝謝大家的關心。李良山表示，目前紐約雖然封城，餐館都關閉，但是西藥房、超級市場、銀行等民生必需都正常營業，人跟人之間要保持社交距離至少一公尺，就他的觀察，街上的人變少很多，大家都在家上班，政府也宣導沒事別出門。

李良山表示，由於紐約疫情嚴重，最近不少朋友都致電關心，目前口罩充足，防疫物資也充足。李安趁著紐約宣布封城的前兩天，特別外出採買民生物資，「目前就是待在家不出門，看看書休養生息」，該準備的防疫物資都備妥。李良山表示，自己平常吃飯會叫外賣，但是李安就在家裡自己煮飯當「家庭煮夫」。談到新片計畫，李良山表示目前尚未確定。

李安的兒子李淳則在除夕當天飛往洛杉磯，原本安排了三個月的表演訓練、肢體訓練和武打動作等課程，但是因為疫情嚴峻而無法上課，目前住在洛杉磯公寓裡面，經紀人唐在揚表示，李淳平常在台灣就有戴口罩的習慣，口罩和防疫物資都充足，飲食部分，雖然無法上餐廳吃飯，但會叫外賣或偶爾自己做菜。(台北-紐約連線報導)

(中時 )