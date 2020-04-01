金在中發文。（圖／翻攝自jj_1986_jj IG）

新冠肺炎持續在全球蔓延，今(1日)稍早34歲JYJ成員金在中在IG證實罹患新冠肺炎，他PO出全黑圖片，致歉說：「個人的行為對社會造成的影響有多大，對因我而被感染的人感到抱歉」，但稍後他又編輯文章，稱是愚人節玩笑。

金在中15歲時參加SM娛樂的選拔以第一名的成績入選，並開始兩年練習生生涯，2003年他與鄭允浩、沈昌珉、朴有天、金俊秀5人以「東方神起」團體身分出道，2009年鬧合約風波，金在中、朴有天、金俊秀因薪資分配不公向法院提出解約，隨後3人出走，另組男團JYJ。

今金在中發文證實得到新冠肺炎，他為此道歉，說：「我得到了新冠肺炎，是我的疏忽，無視政府和周遭的提醒」，他因個人行為影響了整個社會深感抱歉。先前他總覺得「應該不會是我吧」，如今想來心態太傻，現在他人在醫院治療中，「回想過去覺得感嘆又愧疚」，還有很多想見的人與想說的話。

對此，公司表示，因為金在中現在在日本，接到消息後也嘗試過聯繫，但目前還沒連繫上，強調：「目前網傳金在中的發文和他平時的語氣不同」，猜測有可能是被駭客盜帳號。而發文半小時後，金在中又編輯文章稱是愚人節玩笑，說短時間引來許多人擔心，也想告訴大家，「保護自己就是保護身邊珍貴的人」，又指：「我甘願接受因這篇文章受到的一切處罰，希望大家身體健康」，但亂開玩笑行徑已引來大批網友罵翻，紛紛說：「敗光路人緣」、「多大的人了能成熟點嗎」、「不接受任何理由的拿疫情開玩笑」、「沒腦想紅想瘋了吧」。。

(中時電子報)