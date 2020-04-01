因應新冠肺炎進入全球大流行，社區感染風險增加，中央流行疫情指揮中心參考臨床實證並考量防疫需求，再次諮詢專家修訂嚴重特殊傳染性肺炎病例定義，並擴大社區監測採檢條件，以加強武漢肺炎監測。

新修訂版嚴重特殊傳染性肺炎病例定義如下：

(一)臨床條件

具有下列任一個條件︰

1.發燒(≧38℃)或急性呼吸道感染或嗅、味覺異常。

2.臨床、放射線診斷或病理學上顯示有肺炎。

3.無明確旅遊史，醫師高度懷疑之社區型肺炎。

(二)檢驗條件

具有下列任一個條件：

1.臨床檢體(如鼻咽或咽喉擦拭液、痰液或下呼吸道抽取液等)分離並鑑定出新型冠狀病毒。

2.臨床檢體新型冠狀病毒分子生物學核酸檢測陽性。

(三)流行病學條件

發病前14日內，具有下列任一個條件：

1.有國外旅遊史或居住史，或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士。

2.曾經與出現症狀的極可能病例或確定病例有密切接觸，包括在無適當防護下提供照護、相處、或有呼吸道分泌物、體液之直接接觸。

3.有群聚現象。

(四)通報定義

具有下列任一個條件：

1.符合臨床條件(一)或(二)及流行病學條件任一項。

2.符合臨床條件(三)。

3.符合檢驗條件。

(五)疾病分類

1.極可能病例：雖未經實驗室檢驗證實，但符合臨床條件，且於發病前14日內，曾經與出現症狀之確定病例有密切接觸者。

2.確定病例：符合檢驗條件。

另為加強肺炎等疑似病例之篩檢，指揮中心放寬社區採檢條件，擴大採檢對象，只要經醫師臨床研判並無高度懷疑由SARS-CoV-2感染導致之肺炎個案(含院內型肺炎)，或其他具發燒/呼吸道症狀但不符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義之個案，如醫師認為有進行SARS-CoV-2檢驗之必要，都可依社區監測流程進行通報並採檢一次檢體送驗。

指揮中心並提醒，無需住院之嚴重特殊傳染性肺炎通報個案及社區採檢個案，採檢返家後，於接獲通知檢驗結果前，應留在家中，不可外出，並應繼續居家隔離、居家檢疫或自主健康管理滿14天。

(中時 )