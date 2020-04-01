中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，昨(31)日國內新增933例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計32,726例(含28,765例排除)，其中329例確診(今日新增案323至329)，分別為283例境外移入及46例本土病例。確診個案中5人死亡，45人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，目前均無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切追蹤健康情形。

依據國際監測資料顯示，全球累計838,568例確診，分布於180個國家/地區；病例數以美國184,183例、義大利105,792例、西班牙94,417例、中國大陸81,554例及德國61,913例為多；病例中41,367例死亡，新增4,515例，以義大利12,428例、西班牙8,189例、美國3,721例、法國3,523例及中國大陸3,312例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )