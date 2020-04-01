陳男駕駛26噸大貨車，滿載31噸的鋼製板模，直撞路旁電線桿，造成當地500戶停電7個多小時。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

肇事大貨車滿載31噸的鋼製板模，過彎自撞電線桿，造成台8線交通受阻，警方緊急調撥車道，並現地交通指揮。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

台中44歲陳男1日凌晨駕駛26噸大貨車，滿載鋼製板模前往青山電廠，4時許行經台8線5.1K，疑精神不濟，迎面撞斷路旁電線桿，電桶瞬間爆炸起火，造成當地500用戶停電。消防隊員獲報到場撲滅火勢，幸好陳男僅左手臂擦傷，警方在場未發現煞車痕，初步排除酒駕，確切肇事原因有待進一步釐清。

警方調查，44歲陳男當時駕駛大型貨車，滿載鋼製板模，清晨從台中大肚出發，預定前往青山電廠施做高壓電塔基座；行經台8線5.1K東勢大茅埔斷，疑因精神不濟，撞上路旁電線桿，導致電桿折斷，電桶、電線掉落地面起火。

貨車迎面自撞，車頭嚴重凹陷，包住攔腰折斷的電桿，電線並扯斷另支電桿，造成當地500多用戶停電，有線電視也斷訊。幸好肇事的44歲陳男僅左手臂擦傷，經實施酒測沒有飲酒。

東勢分局茅埔派出所副所長郭文達與警員黃志賢接獲報案後趕赴現場，於該處設立警示交通錐並管制人車，並立即通報台電公司、谷關工務段、東勢消防隊及東勢清潔隊派員前來處理，火勢順利於5時許撲滅。

由於台8線為交通重要幹道，早上上班車潮多，茅埔所立即調撥車道，並現地交通指揮直至12時許才恢復交通順暢。肇事駕駛陳男坦承共載送31噸鋼製板模，當時過彎時精神不濟，撞上電線桿，是否超速及確切肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

(中時 )