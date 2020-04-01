新冠肺炎全球大爆發，美國疫情持續嚴峻，台股早盤由台積電鎮守9700點，但亞股跌勢擴大、美股電子盤跌勢未止，尾盤台積電(2330)收低2.5元為271.5元，使得台股收最低點，收跌44點至9663點，略失守5日線，但仍相對亞股抗跌，全日成交值降至1173億元。今日也收周線，本周小跌約35點，呈紅十字線，上周則為長紅棒，短期確定底部九千點有撐。

新冠病毒持續擴散全球，周二美股收黑，但台股早盤相對亞股抗跌，主要功臣是最大權值股台積電；不過，台積電午盤後賣壓湧現，台積電開高走低，台股走勢同步收低點。

美國染肺炎人數續增，美股周二收低，美國總統川普直言美國將有非常痛苦的兩周，立法委員蔡璧如憂台股有清明變盤危機，詢問國安基金如何因應？財政部長蘇建榮今早指出，休假期間會密切注意國際股市動態，因應下周一台股開盤狀況。

周二美股受到2019冠狀病毒疾病疫情衝擊經濟影響，四大指數下挫，收盤跌幅介於2.25%~3.35%。道瓊工業指數和標準普爾指數今年第1季跌幅都超過20%，道瓊指數季跌幅是1987年以來最大，標普指數季跌幅是金融危機以來最大。

台積電ADR周二小跌0.04%，台積電今早逆勢開高，帶領台股電子股有撐，盤中包括聯發科(2454)率IC設計股突圍，以及國泰金(2882)穩住金融股指數，台股早盤相對亞股抗跌。

盤中以雙D族群逆勢撐盤，三星顯示器宣布，將全面停止韓國本土液晶顯示面板生產，激勵台灣TFT面板廠的友達(2409)、群創(3481)攻漲停；第一季淡季不淡，南亞科(2408)及華邦電(2344)等DRAM股震盪收高。

今日為清明連假前夕，目前政府護盤讓台股跌幅有限，因清明連假來臨，投資人偏向觀望，也可解讀為賣壓不重，台股今早震盪整理，力拚守住9700點以及周線續收紅。中午後因台積電翻黑未能守住9700點。

台股明日起進入清明連假，目前在疫情尚未緩和之前，預計美股仍會反覆震盪。近期歐美疫情持續延燒，需求無法快速恢復，預期台股節後也將持續震盪整理。

(時報資訊)