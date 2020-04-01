特斯拉周二股價上漲4.36%，收在524美元，盤中一度漲逾8%。報導指出，特斯拉逆勢走高，可能是受惠於JMP證券分析師Joseph Osha重申其「優於大盤」的股票評級。

周二道瓊指數收跌1.84%，標普500指數跌1.6%，那斯達克指數跌0.95%。

基於新冠肺炎可能造成的衝擊，該分析師周二將特斯拉12個月目標價由1,060美元大砍至840美元，但仍維持其「優於大盤」的股票評級不變。且840美元目標價，代表特斯拉股價還有約60%的上漲空間。Osha將特斯拉今年電動車總產量預測調降9萬輛，但維持2021年的產量與交車預測不變。

特斯拉估將在一周內公布今年首季的電動車交車數量。雖然新冠肺炎大流行直接影響其上海與美國汽車組裝廠的運作，但特斯拉至今尚未撤回先前公布的預測，即2020年全年交車量可輕鬆突破50萬輛。

根據CNBC取得的內部通知，特斯拉在內華達州的Gigafactory超級電池廠一名員工確診感染新冠狀病毒。其合作夥伴Panasonic在3月20日宣布，在該超級工廠的業務將降低至最低基本運作，並將暫停在該廠的電池生廠兩周，以及停工期間將提供員工2周的額外有薪假。特斯拉的部分則仍維持全面運轉，但一周後於3月26日通知地方政府，擬將該超級工廠的員工人數減少約75%。

(時報資訊)