是真的唷！Google 官方線上商店祭出 Pixel 3a 限期優惠。Google 在 2019 年中推出的 Pixel 3a 系列中階機種，今日在官網提供限期優惠，要注意的是僅有小螢幕的 Pixel 3a 提供購機優惠，Pixel 3a XL 仍舊在缺貨中，沒有被納入本次優惠之中。

自 Pixel 3 系列起，台灣就被納入全球少數販售 Pixel 手機的國家，後續的 Pixel 3a、Pixel 3a XL 以及 Pixel 4 系列，也通通都有在台灣官網販售。其中，今日起祭出購機優惠的，僅屬 Pixel 3a。原價 NT$14500，限期降價 2500，僅需 NT$12000 就能帶回家。優惠期限是自台灣時間 2020 年 4 月 1 日午夜 12 點起，到 2020 年 4 月 8 日晚上 11 點 59 分止。

Pixel 3a 採用高通 Snapdragon 670 八核心處理器，搭配 4GB RAM，採用 5.6吋 Full HD+ OLED螢幕，畫素密度 441ppi，畫面比例是 18.5:9。採用一體成型的聚碳酸酯機身，支援Active Edge(擠壓邊框啟用Google助理)，但是不支援防水功能，機身背後有指紋辨識感測器。主相機規格基本都跟Pixel 3系列相同，為採用 Dual Pixel 技術f/1.8的 1220 萬像素後置鏡頭，前置鏡頭為f/2.0 的 800 萬畫素相機。

按照往例，Google 預計今年也將推出 Pixel 4a 系列中階機種。綜合先前的傳聞，因為大螢幕機種的螢幕尺寸，在市場上多要與一線旗艦手機競爭，市場表現不如預期，傳出 Pixel 4a 很可能只有小螢幕款式。預計將首度採用打孔螢幕，螢幕對機身佔比可望明顯提升，採用高通 Snapdragon 730 處理器。由於新冠肺炎(COVID-19)疫情，Google I/O 開發者大會線下、線上形式全都取消，因此 Pixel 4a 會在何時、以哪種方式亮相，目前相當費疑猜。

(中時電子報)