台南市善化慶安宮贈送區內國小學童每人1張媽祖加持的額溫檢測防疫卡。（台南善化慶安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化慶安宮贈送區內國小學童每人1張媽祖加持的額溫檢測防疫卡。（台南善化慶安宮提供／劉秀芬台南傳真）

因新冠肺炎疫情蔓延，台南市善化慶安宮媽祖指示信徒，製作「額溫檢測卡」，免費發送給善化區內7所國小學童每人一張，1日一早善化慶安宮總幹事魏素珍、委員廖珮伶，帶著媽祖的祝福「防疫卡」，在連假前發送到每一位學童的手裏，孩童們說，「這是今年兒童節最特別的禮物。」

魏素珍表示，2月新冠肺炎疫情爆發後，信徒於3月初即請示媽祖，是否媽祖聖誕可改為簡易不失隆重方式舉行，媽祖不但允杯，而且還指示把節省下來的經費製作「防疫卡」，守護區內學童健康。

善化慶安宮隨即請廠商製作額溫檢測卡，直到3月31日才把4500張貨趕出來。魏素珍說，額溫檢測卡上有攝氏36、37、38度3種溫度，把卡片貼在額頭上等5至10秒，就會顯示額溫，如果測出來是37、38，一定要拿體溫計複檢並迅速安排就醫。

魏素珍表示，媽祖除了指示民眾要小心疫情，更囑咐於4月10日起辦理「靈寶迎王息瘟消災祈安福醮」，於慶安宮廟埕設壇舉辦法事，向上蒼祈求疫情消退。而廟方在尋找燒王船地點時，一名信徒聽說此事，主動提供一塊旱田供廟方使用，媽祖也立刻允杯同意。

慶安宮主委張志勝說，法事由董監事會陪同法師參拜，不會拒絕信徒前來參拜，不過，為避免人群聚集過多引發群聚感染，仍請信徒配合相關防疫動作。

(中時 )