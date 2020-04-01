法務部行政執行署1日公布新一波禁奢的欠稅大戶名單，在2011年就因積欠營所稅3700餘萬元被禁奢的「阿亮砂石行」負責人陳靜如與她的退休員警丈夫李國恩，欠稅額更達到4400餘萬元，再度上榜，除被限制不得搭乘高鐵、飛機等交通工具外，夫妻2人每月生活費用合計不能超過37000元。

執行署呼籲民眾踴躍檢舉，若欠稅戶因此遭裁定管收以致清償欠稅，可獲檢舉獎金最高一百萬元。

這波禁奢欠稅大戶除陳靜如、李國恩夫婦外，還有台中市侯如蓉（綜所稅1800餘萬元）、彰化縣劉享堯（土增稅5200餘萬元）、台南市蕭珊珊（綜所稅1800餘萬元）、花蓮縣周淑貞（綜所稅3800餘萬元）、花蓮縣蔡長卿（綜所稅8000餘萬元）。

這些欠稅大戶的禁奢命令包括禁止購買使用2000元以上商品、不能搭高鐵、飛機、從事期貨、股票等投資、到酒店、夜店、舞廳、KTV、四星級以上飯店、汽車旅館消費，也不能贈與借貸他人2000元以上財物，更不能賭六合彩、買樂透博弈等。

(中時 )