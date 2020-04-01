華為輪值董事長徐直軍警告美國，如果美方進一步限制這家科技巨頭接觸供應商，大陸政府將採取反制措施。他認為，如果美國像報導中所說的計劃切斷華為與台灣一家主要晶片供應商(意即指台積電)的聯繫，大陸政府將以限制在大陸運營的美國公司作為回應。

華為在昨天發布了2019年度財務報告，華為去年的利潤增速為三年來最慢，比預期目標低120億美元。同時，徐直軍評論了有關美國限制台積電向華為提供晶片的報導。徐直軍表示：「大陸政府不會讓華為任人宰割，或者對華為置之不理，相信大陸政府也會有一些反制措施，並且將不可挽回地損害全球供應鏈。」這意味著如果美國政府採取措施，那麼大陸別無選擇，只能對某些公司採取類似措施。

徐直軍說：「出於同樣的網路安全原因，大陸為什麼不能禁止使用美國5G晶片、基地台、智慧手機和其他智慧設備？」

徐志軍進一步補充說，他認為：「這則消息(指限制台積電供貨)是虛假的，否則將有無盡的麻煩。全球產業鏈中任何階段的參與者都很難獨自一人。這種影響可能會損害全球的公司及其供應鏈，而不僅僅是華為。」 此外，大陸政府採取類似行動可能會導致兩國及其貿易法規之間的緊張關係進一步加劇。

(中時電子報)