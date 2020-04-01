衛福部長陳時中今(1)日表示，COVID-19（新冠肺炎）疫情已擴大至全球大流行，我國近期境外移入病例數快速增加，不排除潛藏有未就醫或無症狀之感染者進入社區，威脅國內防疫安全。為降低社區感染風險，指揮中心制定「社交距離注意事項」，將分成2階段實施，鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離。

第一階段是柔性勸說，建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸之社交活動，也應避免進入與維生無關之娛樂等性質之場所。並建議人與人之間，在「室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺」之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩。

指揮中心強調，有較高機率近距離接觸，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，則業主應停止營業！

第二階段是強制處分，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。「必要性活動亦須維持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離」。與他人間若雙方均正確佩戴口罩，仍應保持至少1公尺之距離。

指揮中心說，該注意事項分別針對「餐廳、校園或辦公室、大眾運輸、賣場或其他營業場所」，以及「排隊人龍、特殊機構（如長照機構、監獄等）及其他特定場所」等情境，提供維持社交距離之個別規範。請民眾在防疫期間，務必遵守相關規範，以降低社區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

(工商 )