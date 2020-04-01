出身偶像團體「183club」、有「東海小王子」之稱的黃玉榮，在今天滿43歲生日當天，宣布與39歲綽號「一支」的妻子蔡憶青已經秘婚2年，他表示兩人去年底才拍婚紗，決定在生日曝光喜訊，「選在4月1號這天向大家公布這個消息，因為是我生日，雖然是愚人節但我不愚人，我非常認真。」

至於兩人「做人計畫」，黃玉榮表示夫妻都是抱著順其自然的態度，完全沒有壓力，若是緣分到了他（她）自然就會來報到了。另外婚宴方面，由於新冠肺炎肆虐，目前已先暫停籌備，等疫情緩和下來再計畫，畢竟現在減少群聚，大家身體健康才是最重要的。

黃玉榮提到和老婆在2018年6月30日，也就是兩人交往滿4年的日子登記結婚。回憶當年兩人相識過程，黃玉榮笑說「是在2014年我生日聚會上認識的，朋友帶她來一起幫我慶生，認識後發現彼此有很多共同喜好和興趣，總有聊不完話題，某次吃路邊攤看她端著滷肉飯大口大口的扒進嘴裡的模樣之後，我就決定要跟這女孩交往了，這大剌剌不做作的個性讓我非常欣賞。」

婚後黃玉榮和老婆感情甜蜜如初，他形容是「在對的時間遇到對的人」，並提到「以前一個人做的事情，現在有個伴陪著一起做，覺得更完美了，相處起來沒有壓力，幾乎也沒有吵過架，互相珍惜著彼此，很幸福。」

兩人特地赴印尼科摩多群島的粉紅沙灘拍婚紗，黃玉榮說「每年我們都會計畫去海島國家渡假，就當作是送給她的生日禮物，這裡就是她一直心心念念想去粉紅海灘，一邊渡假一邊完成了婚紗的拍攝，人生第一次親眼見到粉紅沙灘，美到看了整個人都起雞皮疙瘩。」不過拍攝時一度表情很僵，在攝影師協助下「我們以8點檔小劇場演出的方式來拍攝，我們幻想著情境演，結果瘋狂的笑場，後來借視線不看對方，才順利完成所有拍攝。」

黃玉榮和老婆一邊度假一邊拍婚紗。（湧承娛樂提供）

黃玉榮婚後和老婆感情甜蜜如初，他形容是「在對的時間遇到對的人」。（湧承娛樂提供）

黃玉榮和老婆赴印尼科摩多群島的粉紅沙灘拍婚紗拍婚紗。（湧承娛樂提供）

黃玉榮2018年即和老婆登記結婚，兩人去年底拍攝婚紗。（湧承娛樂提供）

(中時 )