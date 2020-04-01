民進黨立委高嘉瑜今日於立院內政委員會質詢表示，國土法立法精神應要保護山林而非開發山林，日前行政院政委張景森於網路貼文說「國土法是國家發展的災難」，大放厥詞，非常不應該。內政部長徐國勇表示，第15條不會處理，不會再送到政院，此案也不會再討論。

行政院於今年2月20日提出國土法修法草案，其中第15條部分條文「全國國土每十年通盤檢討一次、直轄市、縣(市)每五年通盤檢討一次，並做必要變更。但必要情事時得適時檢討變更，其內容及程序予以簡化，簡化辦法由中央主管機關定之。」

政院版的國土法第45條部分條文「中央主管機關於本法施行後兩年內公告施行全國計畫，直轄市、縣(市)於公告後一定期限內，完成擬定及審議作業。而一定期限由中央主管定之。」此兩條修正條文引發外界質疑，認為將會造成空白授權的問題。

張景森於今年2月，在臉書發表千字文回應政院所提出的國土法修法草案並指出，現行國土法僵化無彈性，不修法不行，政府應提出合理法律修正，否則就是個災難。

高嘉瑜質問徐國勇：「現在的國土法是國家發展的災難嗎？所以張景森的意思是國土法就是要以國家發展為前提來做計劃嗎？」徐國勇回應：「我和張景森是平行的關係，我不好意思去批評他。」

高嘉瑜說，行政院應該去考量的是人民詬病的工廠輔導法、農地工廠就地合法的問題，而這幾年社會和立院所努力的美意，卻被張景森的千字文打臉。

高嘉瑜質疑，張景森現在還在督導國土法修法嗎？徐國勇回應，政院版本已經送到立院了，而經過這段時間民間及立院的反映，對於反彈最大的第15條也不處理了，所以此案也不會再送回政院，那政院也沒有條文可以討論了。

高嘉瑜質問，國土法規定，地方每5年通盤檢討一次，但有18個縣市是到今年3月，也就是快到期時才送案給中央，問題出在哪裡？徐國勇表示，有些縣市在農地問題上與地方民眾溝通花了很長時間，另外因為經過地方選舉後，有些縣市首長更動，新的首長有不同的想法，因此又花了不少時間調整。

徐國勇表示，當時政院希望用「一定期限」，是因為各縣市有不同量能，所以希望能夠分別指定時間。比較窮的縣市可能就要比較長的時間，財政狀況比較好的縣市可能需要的時間就比較短。但若最後立院意見仍是希望固定時間，也尊重這樣的結果。

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(中時 )