花蓮車站今起設有紅外線量測儀，過濾發燒民眾。（王志偉攝）

下午已出現較多清明節返鄉人潮，紅外線量測儀發揮作用。（王志偉攝）

台鐵局花蓮火車站，今天起架設紅外線熱顯像儀，乘客入站時體溫超過37.5度者不得搭乘，不過首日乘客攜帶便當、咖啡熱飲，儀器即聲響，站方派員在旁複測額溫，雖然延長入站時間，但乘客多表配合，站長林德香強調「這是必要措施」，不能取消複測，防止防疫出現破口！

清明連假即將來臨，花蓮火車站到下午已湧現出遊、掃墓人潮，台鐵局遵照中央疫情指揮中心及交通部指示，自今天起量測體溫，乘客複測時體溫超過37.5度不得搭乘，所以乘客必須戴上口罩。

林德香說，紅外線體溫測量儀架設完成，如果出現體問異常，鐵路志工在旁協助說明(回家休養)或就醫協助，入口另有具護理背景人員加入防疫天使行列，守護乘客健康。他說，雖然隨身行李攜帶便帶、隨手熱咖啡，紅外線量測儀便會感應發出警示聲，此時站方人員再覆以額溫量測，延遲了乘客一些時間，但都相當配合站方測體溫作業，工作人員也十分辛苦。

面對新冠病毒威脅，花蓮火車站加強防疫作為，包括民眾經常接觸的廁所、扶手、自動售票機等，進行每日消毒6次，每周進行1次以上全面深化消毒，水龍頭改為感應式，工作人員全程配戴口罩。

有民眾及台鐵內部員工則擔心，「旅客發燒不得搭乘交通工具，如果旅客執意搭乘怎辦？叫警察嗎？」「不是每個車站都有高科技紅外線熱顯像儀，如果全車站都要測體溫，擔心人力有限有挑戰性。」林德香強調，首日實施紅外線熱感應檢測，乘客都相當配合，也沒抗拒的情形發生。考量清明假期旅客人數眾多，為避免出現「防疫破口」，量體溫、口罩都是必要的措施，請乘客配合，也可提早些時間到站，以免耽擱行程。

(中時 )