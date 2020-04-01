蔡正元4年前在臉書上指稱政論節目主持人彭文正夫婦赴美生子，返台後「詐健保」，被控侵害彭、李2人名譽權求償400萬，士林地院審結，認為蔡正元已盡合理查證義務，有相當理由確信其所述為真實，言論並不具違法性，自不成立侵權行為，駁回彭文正夫婦聲請。

2016年3月30日，蔡正元88人的Line群組「連正上線」發文彭文正、李晶玉赴美產子，詐騙健保費，「彭、李2人愛台灣不離口，拜台獨不離手，專程去生美國人，拒絕生台灣人，心思令人疑竇。」彭文正、李晶玉起訴指蔡正元侵害名譽權，各求償200萬，並在《中國時報》4大報刊登道歉啟事。

刑事部分彭、李提起自訴蔡正元妨害名譽，高院判決蔡無罪確定。而民事部分，一審判決指出，蔡根據新聞報導評述「赴美產子」、「陸生健保」等與公共利益相關事務，並非專以侵害彭2人名譽為目的，且2人身為全國知名公眾人物，涉及公共事務領域，名譽權相較於言論自由應有所退讓。

彭、李為知名公眾人物，亦有較一般私人更強的澄清能力，也應該接受社會大眾的檢視和監督，蔡正元客觀上尚未達違反性現行法秩序所規範的價值，判決彭、李2人控告蔡正元侵害名譽權敗訴。

(中時 )