陳姓婦人的丈夫去世後，持丈夫印鑑到銀行領取167萬餘元遺產，2年後卻被丈夫與前妻所生的兒子提告，並遭檢方起訴。陳婦辯稱不記得丈夫還有其他繼承人，但台北地院不採信，依偽造文書、詐欺取財等5罪判刑1年，得易科罰金36萬5000元，緩刑3年，可上訴。

判決指出，陳婦與丈夫育有2名子女，丈夫另與前妻生下1子，所留遺產是陳婦、2名子女及前妻之子共有，陳婦卻在2015年間盜用死去丈夫的印鑑，或僅經2名子女授權，就擅自向5間銀行提領總額167萬5399元的遺產，前妻之子2017年間從國外返回台灣，得知父親死亡，才驚覺遺產被盜領。

陳婦挨告後辯稱，丈夫生前將印鑑、存摺、定存單交付她，足認丈夫有授權的意思，前妻之子長期在國外，丈夫還曾說對前妻之子感到失望，絕口不再提及此人，並向她保證前妻之子已移居美國，天高皇帝遠，不會再有任何瓜葛，她因此不記得有其他繼承人。

但法官認為，丈夫死亡後已喪失權利能力，與陳婦的授權關係就此消滅，陳婦卻仍冒用丈夫名義取款，且陳婦領錢時，有部分銀行告知前妻之子存在，她明知還有其他繼承人，仍在繼承存款申請書上填寫繼承人僅母子3人，詐領遺產得逞，已涉犯偽造文書及詐欺取財罪。

陳婦始終否認犯行，法官認為犯後態度不佳，但考量已與前妻之子達成和解，並將丈夫遺產依和解內容分配給前妻之子，獲對方原諒、同意給予緩刑，遂依5罪判應執行1年，得易科罰金，緩刑3年。

(中時 )