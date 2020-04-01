交通部觀光局駐桃園機場旅遊服務中心基層員工、案269因接待觀光局主秘小孩（案277），不幸感染新冠肺炎。這場因上級指示的接機任務演變至今，案269今首度對外發表聲明澄清絕非如外界所言主動接機，也不認識主秘兒子，更無所謂叔姪關係。對此，陳時中今天坦言，自己第一時間說他們是叔姪關係，因為訊息接收不正確，至於相關罰則，是否收回277的防疫補償金，陳時中說，必須再看當時的監視錄影，再來釐清問題。

交通部觀光局駐桃機員工因接待觀光局主祕之子，確診新冠肺炎，其5歲兒子(案299)也因此確診。本起群聚截至目前共掌握接觸者24人。該名員工269案今天首度發聲明表示，看到家中5歲幼兒抽血與各項檢查時驚恐的表情與絕望的哭喊聲，就讓他感到十分不捨。

陳時中今天表示，自己在第一時間接受到的訊息不正確，「我以為這三人是277 、269與其爸爸，有三個人喝咖啡，當天主要要釐清269是本土案例事實上是境外移入，結果後來才知道有另一位」。

陳時中表示，「自己當初說去接是因為有很熟的叔姪被的關係，我以為的是爸爸結果是另一個爸爸的朋友，大家以為269 我那天確實以為是這樣，我以為是另一個人」。他強調，整體和行政單位相關錄影帶會再報告。

至於該名五歲男童，除了一開始有症狀，目前都沒有症狀，病情穩定。

而該名官員的小孩，案277防疫補償金是否還能領取，陳時中說，要看整體 有沒有違背相關規定是否作出處分。先把政體情況做更多的釐清，脈絡都弄清楚免得大家有更多誤解。

陳時中也說，未來在機場能不能喝咖啡還是喝其他，會進一步來規範。

(中時 )