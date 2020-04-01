新北警土城分局交通分隊小隊長陳建榮109年3月27日18時30分許在土城區中央、大安路口執行交通守望勤務，在指揮交通時鷹眼發現疑似有民眾撐傘欲步行至國道，當時正值車輛尖峰時段，幸好陳小隊長及時攔阻，並立即通報請頂埔所巡邏員警到場協助。

頂埔所警員劉皇辰、蔡宜庭接獲通報後，立即前往中央、大安路口，經了解行動不便的老翁撐著傘步履蹣跚地走在前往國道的路肩上，現場光線昏暗且車流穿梭不斷，險象環生，曾翁被正在執行交通守望的交通分隊小隊長陳建榮及時攔阻，才未發生意外。

當員警詢問老翁相關資料時，發現老翁回答語焉不詳，且當時氣溫低又下雨，於是劉員先行將老翁載返所安置，透過人臉辨識影像確認身分後，意外從曾姓老翁(44年次)身上發現寫有家屬聯繫方式的小卡，於是得知曾姓老翁居住於土城亞洲路上，並隨後通知老翁家人到場。

老翁兒子到派出所接回老翁時表示，其父親因患有失智，也不知道父親怎麼獨自外出，甚至誤上國道，對於警方及時阻止老翁上國道及協助通知家人的關懷舉動，表示相當感激，往後也會對於父親走向會更加注意，以避免再度發生走失情事。

(中時 )