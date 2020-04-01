王道銀行（O-Bank）即日起限時推出美元換匯高利活存14天年利率2.2%專案，以及人民幣年利率1.8%、澳幣年利率1.5%、紐幣年利率1.5%、南非幣年利率5.4%等四種外幣一個月期高利定存專案。

面臨全球金融市場劇烈變動的不確定性，現金存款預期為短期內相對安穩的資金停泊站。針對美元存款需求，王道銀行於即日起至2020年4月15日期間，推出美元換匯高利活存專案，凡於活動期間以王道銀行個人帳戶進行台幣兌換美元換匯累積超過1,000美元者，即可獲得任務徽章，不須額外申請，該用戶於2020年4月17日至30日共計14天，美元帳戶中10萬美元以內之存款即享優惠活存年利率2.2%，超過10萬美元的存款則以牌告年利率計息。

除了美元存款優惠，王道銀行於即日起至2020年6月30日另推出人民幣、澳幣、紐幣、及南非幣等四種幣別一個月期高利定存專案。其中，人民幣一個月期定存優惠年利率1.8%，單筆起存金額為人民幣20,000元；澳幣一個月期定存優惠年利率1.5%，單筆起存金額為澳幣1,000元；紐幣一個月期定存優惠年利率1.5%，單筆起存金額為紐幣1,000元；南非幣一個月期定存優惠年利率5.4%，單筆起存金額為南非幣10,000元。四種幣別每人限各存一筆，利息以複利計息，到期一次付息，無法續存，透過王道銀行APP或網路銀行即可全天24小時隨時於線上開立定存單；上述活動期間，王道銀行更同步推出上述四種外幣匯入免收王道銀行端匯入手續費新台幣400元的優惠。

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