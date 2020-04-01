衛福部長陳時中今（1）日公布國內新增7例COVID-19（新冠肺炎）病例，均為境外移入，為3男4女，居住區域為北部4人、南部3人，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月19日至30日，發病日介於2月29日至3月27日，發病前活動國家為美國（6人）及英國（1人）。

陳時中說，累計全台已有329例確診，分別為283例境外移入及46例本土病例。確診個案中5人死亡，45人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

有關3月29日及30日湖北「類包機」返台專案航班，陳時中說，共367名湖北返台民眾，目前均無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切追蹤健康情形。

指揮中心表示，今日新增個案中，案325及329於2月6日至3月30日與另1名友人至美國自助旅遊，案325於3月23日出現嗅覺喪失情形，案329則於3月24日出現味覺及嗅覺喪失、有痰等症狀，2人返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於今日確診，為國外旅遊群聚感染；2名確診個案的另1名同行友人無疑似症狀，居家隔離中。

指揮中心指出，其餘5名境外移入病例為獨立個案，出國目的包括就學、工作及探親，發現管道為居家檢疫（2人）及機場（3人）。

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