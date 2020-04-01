新球季即將到來，無奈受到疫情影響，無法開放10號隊友進場一起為桃猿男兒加油打氣。Rakuten Monkeys推出「超前部署 桃猿最罩」之「 RockU10HomeRun 直播接力」企劃，10號隊友待在家、在線上也可以感受到Rakuten Monkeys的「樂」力，同時號召10號隊友上傳個人應猿影片（詳洽球隊粉專），等待未來疫情消除，一起進場！

「 RockU10HomeRun 直播接力」從4/2起跑：

4/2 抗疫魔術師 陳日昇打頭陣！分享隔離經驗、小魔術表演，帶給10號隊友視覺的衝擊！迎接樂天元年！

4/3 舞蹈男神「藍波」線上教導10號隊友今年的應援曲，並且有舉辦線上小贈獎活動喔！

4/4 樂天新女神 筠熹報到！究竟疫情期間筠熹都在家做些什麼事呢？對開幕戰又有什麼期待？

4/5 誰要做籃籃的「籃朋友」？與韓妞女神 李河潤 跨海連線，「我要你的神回覆」線上解答零時差！

4/6 桃猿好朋友 緯緯線上同歡，一起線上暢聊開幕戰！

4/7 桃猿男兒 時豪、禹勳 feat.MC艾融，帶來第一次球員版的「我要你的神回覆」，期待開幕戰！

4/8 小男孩樂團 米非，線上「樂」力開唱！2020年度主題曲唱起來！

4/9 四分衛 陳如山，線上暖心開唱，撫慰大家受疫情影響的身心靈。

4/10 滅火器 楊大正開幕賽前最後一夜真情獻唱，一同迎接隔天的開幕賽！

4/11 開賽前神秘嘉賓線上直播！

雖然目前疫情不明，不過「RockU10HomeRun 直播接力」，邀球迷一起在家迎接開幕賽！

RockU10HomeRun 直播接力時刻表如下：

4/02 THU 18:30 陳日昇

4/03 FRI 18:30 藍波老師

4/04 SAT 17:00 筠熹

4/05 SUN 17:00 籃籃、李河潤

4/06 MON 18:30 緯緯

4/07 TUE 18:30 時豪、禹勳 feat.艾融

4/08 WED 18:30 米非

4/09 THU 18:30 陳如山

4/10 FRI 18:30 楊大正

4/11 SAT 16:00 神秘嘉賓

(中時 )