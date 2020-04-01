中國指數研究院1日發布的報告顯示，3月大陸全國100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺1萬5195元（人民幣，下同），較上月上漲0.14％。

從漲跌城市個數來看，56個城市較上月上漲，37個城市較上月呈現下跌，7個城市與上月持平。從年增率來看，大陸全國100個城市新建住宅均價較去年同期上漲2.95％，漲幅較上月縮小0.1個百分點。

而北京、上海等十大城市新建住宅均價為每平方公尺2萬7453元，較上月上漲0.26％；較去年同期上漲2.39％，漲幅較上月擴大0.11個百分點。

從市場表現來看，新冠肺炎疫情雖未完全解除，但隨著大陸各地復工復產的有序推進，重點城市整體推房量較上月增加，同時，多地售房處陸續開放，市場成交處於逐步復甦階段；價格方面，百城住宅均價較上月微幅上漲，價格整體保持平穩。

展望未來，報告指出，大陸整體要求和政策目標仍是穩地價、穩房價、穩預期，各地方政府將在堅持「房住不炒」定位前提下，繼續因城施策，根據自身情況進行政策優化和微調，保障大陸房地產市場平穩健康發展。預計未來在房地產政策主基調依然「穩」字當頭背景下，房價走勢將整體平穩。

(旺報 )