受到新冠肺炎疫情影響，據勞動基金運用局今天公布指出，截至2月底為止，整體勞動基金已虧損1514.4億元，其中新制勞退虧損924.6億元最多，而攸關是否能夠永續經營的的勞保基金則虧損252.7億元。至於3月份收益，基金局副局長劉麗茹說，「要有心理準備」。

據勞動基金局統計，去年為基金局成立以來收益率、收益數雙雙創新高，勞動基金整體收益數達4735億元、收益率11.81％。但受到新冠肺炎影響，全球產業鏈受到衝擊，金融市場對疫情後續發展充滿疑慮。

劉麗茹表示，至今勞動基金規模達4兆3501億元，新冠肺炎疫情持續擴大，各大市場皆受到衝擊，包括台股、MSCI全球股票、MSCI亞太股票、MSCI新興市場股票等皆大幅下跌，而過去美股僅熔斷過1次，但光3月就熔斷4次，影響經濟層面甚大，再加上目前各國推動寬鬆貨幣政策，就算持有現金也會受到影響。

劉麗茹指出，至於日前央行降息，將從4月起影響新制勞退基金的保證收益從1.0541％降為0.7858％。

(中時 )