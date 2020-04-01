受到新冠肺炎疫情影響，美股經歷史上最糟糕的第一季度，美國總統川普周二晚間表示，美國面對疫情將陷入「非常、非常痛苦的2個禮拜」，預計美國將有10萬至24萬人死於新冠肺炎疫情，道瓊期一度重挫791點，跌破21,000點大關。

目前白宮宣布將社交距離 (Social distancing)的防疫措施延長至4月底，川普也坦承，美國接下來將面臨相當痛苦的2周。道瓊指數創下史上最糟糕的第一季度業績，今年前3月跌幅超過23％，30檔股票表現更是創下1987年以來的最差；標普500指數在第一季度下跌20％，不僅創下最糟糕Q1表現，也是2008年以來最大季度虧損，那斯達克指數則是在今年Q1下跌逾14%。

截至台北時間1日下午2點50分，美期指跌勢收斂，道瓊指數期貨下跌666點或3.06%、暫收21085點；標普500指數期貨下跌78.75點或3.06%、暫收2491點；那斯達克100指數期貨下跌206.25點或2.65%、暫收7580點。

(中時電子報)