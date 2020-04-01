台灣基進立委陳柏惟日前在質詢時，語出驚人的建議政府應該要開放香港抗爭者來台從軍，並取得公民權，引發譁然。自由作家洛杉基在臉書指出，很多網友說，台灣中央民意代表素質越選越差，2020選出來的，是行憲後最差的一屆，包括這屆的陳柏惟。洛杉基則回應「越年輕的族群，選賢與能的智慧越差」，引發討論。

洛杉基在臉書指出，很多網友在喟嘆，自從解嚴後，台灣中央民意代表素質越選越差，2020選出來的，是行憲後最差的一屆！像上一屆的洪X庸、這一屆的陳X惟等，水準之低劣，簡直不忍卒睹。

洛杉基回應表示，越年輕的族群，選賢與能的智慧越差；只喜歡網紅、嘩眾取寵、滿嘴粗話的爛貨！

洛杉基這篇文章引來許多網友討論，並紛紛回應表示「選民理盲濫情很容易被挑起搧動」、「這就是台式民主的後果」、「不是年輕人不行，是書看太少，導致腦袋沒東西。歷練也不夠，常識都源自懶人包」、「年輕人真的很好騙」、「整體向下沉淪，內鬥成一團，這艘船快沉了」、「悲慘」、「民代反應選民素質，這比政黨本身還可怕」。

(中時電子報)