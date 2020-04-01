為推動防疫超前部署，內政部宣布，自下周一（4月6日）擴大彈性上下班時間，提高到2個小時，以利員工通勤分流，避開尖峰時刻搭乘大眾交通工具，減少近距離接觸機會。

內政部表示，自4月6日起，內政部同仁的彈性上下班時間，從1小時擴大為2小時，原本上班時間8點到9點，調整為7點半到9點半。原本下班時間5點到6點，也調整為4點半到6點半，以分散上下班時間人潮，並透過適度調配辦公人力，讓行政效率及服務品質不打折。

為配合防疫工作，已成立疫情應變小組，由內政部長徐國勇親自主持相關應變會議，完成各階段人員調配、異地辦公場所、事務機具、電腦設備等整備工作，並已辦理異地辦公及居家辦公模擬演練，將持續加強相關演練及落實各項防疫措施，確保各項業務能順利運作，使內政服務不中斷。

內政部強調，部內各單位（機關）尤其是第一線與民眾接觸的單位，均已做好各項防疫工作，以確保同仁及民眾安全、健康。

(工商 )