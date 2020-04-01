許富凱、曹雅雯、林俊逸近日上《音樂萬萬歲4》最後一集「封麥與封關」，眾人獻唱「小哥」費玉清與「二姊」江蕙各時期的經典好歌，主持人馬世芳更宣布本節目今年7月會再以全新集數與觀眾相見。

許富凱說：「開歌單好痛苦，根本不知道唱哪首。」並回想在一次活動跟江蕙一起演出的時光，對於二姊這樣豪爽的個性又有俠氣的人，表示非常景仰。民國100年，夢想100演唱會，台北彩排後，二姊約許富凱去吃飯，二姊跟同桌的大夥說，你們這些晚輩得快點起來，我要退休了，「那時候聽到，以為二姊在開玩笑，後來沒想到這件事情真的成真。」

曹雅雯認為若只能選一首歌代表江蕙的演唱生涯，那必定是〈酒後的心聲〉，她純熟的唱功完美呈現該曲，讓林俊逸不禁虧她「喝很多齁?」曹雅雯打趣回應:「要假喝這個要有想像空間，這首歌雖然大家都會唱，但其實要真的唱的好是有難度的，二姊雖不喝酒，但把酒味唱的好濃，真是經典。」

林俊逸歸納出心得，「要唱小哥的歌曲，最難的是你要一直維持在很好的狀態，只要有一點感冒或燒聲，就是整個毀了。」許富凱在一旁點頭如搗蒜說:「要不然真的會唱到頭暈。」

(中時 )