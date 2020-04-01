據英媒《金融時報》報導，面臨新冠肺炎襲捲全球，台灣欲捐歐美等疫情嚴重地區上千萬口罩協助抗疫，不過此舉除了恐怕會激怒大陸之外，也突顯在這場大流行中，地緣政治仍分歧。

報導指出，中華民國總統蔡英文表示台灣已將病毒傳播控制住，但這場大流行除非全球停止擴散，否則永遠不會結束，「在早期階段我們已組成了國家隊，現在我們要打國際賽，並與其他國家共同戰勝這場大流行」，並表示現階段願意捐出1千萬口罩。報導也引述簡報此事的官員指出，相關討論已進入成熟階段，台灣捐贈歐盟的口罩數量，可能超過北京3月允諾捐給布魯塞爾的220萬片。

報導分析，當歐盟遵守所謂的「一中原則」政策且與台灣並未有正式的外交關係，僅保持與台北「結構性的對話」，而歐洲確診人數攀升，歐盟現今正在世界各地尋求購買口罩與其他物資的來源。一名歐盟官員對於台灣捐贈口罩的提議表示「我們歡迎互助」，但也承認這將觸動大陸的敏感神經。

報導指出，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）3月18日宣布，大陸將提供歐盟200萬片外科口罩、20萬個N95口罩以及5萬個檢測套組，而先今歐盟仍在等待這批物資。執委會3月31日表示，在未來數日內，這批醫療物資將先送往歐洲疫情最為嚴重的義大利。

報導指出，這是在大陸堅持之下、被世界衛生組織排除在外的台灣，亟欲運用防疫成功經驗來促進國際合作，特別是西方民主國家等「共同理念國家」。

報導也指出，台灣其中一項對抗疫情的關鍵措施，即為在早期階段禁止出口口罩、並對國內實施限購措施，同時對對廠商提供獎勵和採購保證，這些都促成了口罩生產量快速增加，現在已可達日產1300萬片。

(中時電子報)