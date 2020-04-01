新冠肺炎疫情衝擊消費者外出用餐意願，包括豆府（2752）、莫凡比、鬍鬚張等8家餐飲集團對此組成「8國聯軍」聯盟，集結自家最強明星商品，推出集結全球美食的「聯名居家套餐7日組」冷凍料理，搶攻防疫帶動的「自煮宅商機」，目標每周銷售100組。

此次組成「8國聯軍」的餐飲集團，包括豆府旗下創始品牌涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡×滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩、Pino Pizzeria Ristorante。消費者可自由配成早餐、中餐、下午茶和晚餐，10分鐘解凍、加熱2步驟就能輕鬆享受世界美食。

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰指出，疫情致使消費者多選擇到大賣場購買可方便料理的泡麵、乾拌麵，或方便保存的罐頭、米糧。但大包裝的肉品和料理包一次開封就要吃好久，餐餐泡麵、罐頭也讓人覺得乏味和單調，改叫外送又僅能選擇方圓25公里內的餐點小吃。

為此，8大餐飲自組聯盟共推「聯名居家套餐7日組」，除強調多元、多變精神，並關注現代人在意的營養成分，符合現代人喜歡餐餐多元、精緻且多變的喜好，每組定價3980元，平均每餐150元有找。消費者可透過聯名網站直接網購，全台皆可宅配且免運費。

(時報資訊)