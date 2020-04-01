渣打銀今舉行2020年第二季全球投資展望記者會，渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，第二季美元和黃金的多頭仍可望續航，美元指數約在98~103之間，而金價仍有避險需求，在2Q上看1750美元左右。建議投資人避開能源和原物料。新冠肺炎疫情蔓延，打亂全球金融市場步調，但各國央行已紛紛祭出降息寬鬆措施，加上政府財政刺激方案，將有助全球經濟在今年下半年回穩，有機會朝向「U型」復甦。

陳太齡表示，新冠疫情仍是目前最大的投資變數。估第二季美國10年期公債殖利率在0.85%以下，而2年期公債殖利率在0.45%左右。美國第2~3季因消費疲弱，經濟仍將萎縮，股市今年修正期間拉長。在股市方面，看好美國科技和醫療股，以及中國龍頭及高息股。

在外匯市場，陳太齡認為，3月下旬各國央行在一周內合計降息39碼，力道前所未見，包括聯準會也緊急降息至零利率，更祭出無限量化寬鬆，但近期市場風險情緒尚未消退，預期在第2季美元仍將偏強，但由於持續大規模QE，美元走勢可能在下半年見頂回弱。歐洲與英國同樣因疫情蔓延，重創市場信心，歐洲央行祭出負利率和擴大資產購買計畫的效果仍有待觀察，不過在美元相對偏強的前提下，預期第2季歐元兌美元可能處於1.1區間震盪的走勢，英鎊兌美元則可能落在1.15至1.25區間震盪，若相關防疫措施奏效，使得疫情獲得控制，則有機會重新站回1.3。

亞洲貨幣方面，疫情衝擊觀光加上東奧確定延期，勢必衝擊日本經濟，連帶不利日圓表現，避險需求與不利因素相互拉鋸，預期日圓可能落在105~112區間波動。人民幣走勢相對於其它貨幣持穩，短線可能在7~7.2偏弱格局，但如果疫情獲得控制，則第2季底有機會回到6.86。

金價第二季上看1750美元。沙烏地、俄羅斯能源價格戰未歇，加上原油需求可能因肺炎疫情而銳減，油價持續承壓，短中期可能受制在40元以下；假設美國、沙烏地、俄羅斯能達成協議，則油價有機會回升至每桶45美元的水平。全球政治經濟動盪，持續推升黃金避險需求，各國央行降息與資產購買計畫，也支撐金價表現，加上供給面短缺，渣打銀行預期金價在本季有機會挑戰1750美元。

(時報資訊)