高雄銀行1日表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，財政部公告所屬八大官股銀行，對自用住宅貸款1000萬元以下部分，額外再降1碼，也就是0.25%，高雄銀行主動全力配合政策，協助高雄市民降低疫情衝擊，決定跟進，就「安居高雄」市民首購優惠房貸，自2020年4月1日起，利率調降1碼為期半年。

高銀指出，為了充分反應中央銀行調降利率1碼，客戶無須申請，高銀的房貸利率，即依定儲利率指數調整日調降。

(工商 )