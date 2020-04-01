陳庭妮在《76号恐怖書店-計程車》中與喜翔對戲，有親情互動。現實生活中陳庭妮對爸爸一直是很崇拜，「他很高，小時候會把我扛在肩膀上，讓我去看我看不到的地方，簡直是我的大樹」。但她也心疼爸爸，畢竟當一家之主得隱藏辛酸，「我們常常忘記爸爸也是人，也會累，也有喜怒哀樂」。

家庭的溫馨對她帶來正能量，陳庭妮透露自己有愛看房的癖好，「這早已變成我的休閒日常，直到現在都是，覺得很療癒」。因為看了不同的房子，對未來會有不同的想像空間，她還曾經跟身邊的人說，以後如果不拍戲的話「我超想賣房子」。陳庭妮也愛幫身邊的人找房子，「曾幫好姊妹找新房，我每次去他們家躺在地方我都覺得與有榮焉，覺得我好像也參與成家的幸福」。

此外陳庭妮在《76号恐怖書店-計程車》當媽，劇中有逼真的生產過程，談到自己對成家的想法，「成家和生小孩是我自己覺得一定會做的事情，我也很期待那一天的到來，這是我自己安定人生的重要過程」。她也透露小時後可能會想規劃28歲結婚、30生小孩，「還要當最辣的辣媽」，不過她已將迎接31歲，計畫宣告失敗。

陳庭妮笑說，小時候的夢想就是用來一一打破的，「因為演戲都經歷各種婚紗、生產，我反而不會覺得婚禮要怎麼樣，只希望一切簡單溫馨」。現階段來說她認為辦婚禮很辛苦。

《76号恐怖書店》共集結四部短片，包含《租屋》、《飢餓》、《捉迷藏》、《計程車》，上映以來頗受好評，本週推出陳庭妮主演的《計程車》深刻琢磨親情環節，也表述在面對疏離家庭關係，如何在遺憾中去訴說人生到底有沒有重燃希望的機會，尤其片中被鬼纏繞與生產的橋段可謂陳庭妮出道以來再一次的演技突破。

陳庭妮在劇中常常處於驚嚇狀態。（圖／七十六号原子提供）

喜翔在劇中演出讓陳庭妮感到心疼。（圖／七十六号原子提供）

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(中時電子報)