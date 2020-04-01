電影神鬼傳奇電影中，木乃伊復活、面目猙獰並向男主角攻擊的片段，相信看過的影迷一定印象深刻，雖說這是電影特效，部過現實生活中，真的有一具狗狗木乃伊，疑似卡在樹洞試圖掙脫，露出猙獰的表情！

1980年美國一名伐木工人在森林中作業時，發現一棵被砍半的中空橡樹，裡面有一具獵犬乾屍，專家認為牠應該是在追捕獵物時不小心掉進洞裡，被活活餓死，又因為樹洞裡環境特殊，才把狗狗最後的模樣保存下來。

專家推測，這隻獵犬大約是在1960年左右，掉進橡樹底部的樹洞，又滑落8.5公尺，之後一直等不到人救牠，直到20年後才被伐木工人發現，該名工人將這棵樹保存下來並捐給「南方森林世界」博物館(Southern Forest World)，2002年被命名為「塞得奇(Stuckie)」。

至於為什麼狗狗會變成乾屍沒有腐化，生物學家克里斯蒂娜(ristina Killgrove)解釋，橡木中含有單寧(tannin)，是植物細胞中一種防衛化學成分，可以保護植物避免紫外線傷害，同時也有天然乾燥劑的作用，一般可用於動物毛皮，避免腐爛。

(中時電子報)