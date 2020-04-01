新冠肺炎疫情嚴峻，「旺好運平台」董事長許良源力邀海濤大和尚參與全台規模最大「百廟眾聖護蒼生 為全球疫情祈福法會」，由海濤大和尚在現場線上直播中，以淺顯易懂的開釋，讓民眾的內心壓力得到釋放，共同為疫情祈福。

海濤大和尚在現場直播中，秉持一貫的輕鬆幽默，大談信眾該如何因應疫情，教民眾如何消除這場人世間的因果業障，讓人心安定，海濤大和尚說，希望兩岸之間能因這場疫情，修補漸漸擴大的兩岸嫌隙，他不忘提醒信眾，在疫情影響下，雖然要保持適當的社交安全距離，但人心之間不可漸行漸遠。

「百廟眾聖護蒼生 為全球疫情祈福法會」配合政府防疫，法會雖然有實體科儀，但不鼓勵群聚，同時開放全球民眾免費報名，以線上祈福方式進行。為期七天的法會除透過「旺好運平台」全程直播，全台最具話題性的「浪LIVE」也派出直播主現場討論宗教趣味問題，預計超過百萬粉絲在線上同步觀看，一起為疫情祈福。

(中時 )